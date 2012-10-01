Звання «Мати-героїня» присвоєно понад 10 тис. матерів

Президент України Віктор Янукович підписав Укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» понад 10 тисячам багатодітних матерів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В Адміністрації Президента нагадують, що загалом з початку 2012 року зазначене почесне звання присвоєно понад 35 тисячам багатодітних матерів, які народили та виховали до восьмирічного віку п`ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.