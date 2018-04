Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день ненасилля

Сьогодні, 2 жовтня, у світі відзначається Міжнародний день ненасилля, який був започаткований за ініціативи ООН.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, на даний час Україна є членом Комітету ООН з прав людини (Human Rights Committee), Комітету ООН проти тортур (Committee Against Torture), Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації (Committee on the Elimination of Racial Discrimination), Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women), Комітету ООН з прав дитини (Committee on the Rights of the Child) та Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав (Committee on Economic, Social and Cultural Rights).

Міністр юстиції підкреслив, що відповідно до зобов‘язань України як члена ООН та учасника міжнародних договорів, підписаних нашою державою в рамках членства у цій організації, Україна подає національні періодичні доповіді, зокрема, щодо ліквідації у суспільстві всіх форм насилля.

Так, Міністерство юстиції України є безпосередньо відповідальним за співробітництво з Комітетом з прав людини та Комітетом проти тортур.

Зокрема, повідомив міністр юстиції, очікується, що 15 жовтня – 2 листопада 2012 року на 106-й сесії ООН з прав людини буде попередньо розглянуто 7-му періодичну доповідь України про виконання Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Захист доповіді орієнтовно відбудеться у 2013 році. Доповідь була підготовлена Міністерством юстиції за участю зацікавлених органів державної влади та вже передана на розгляд Комітету ООН з прав людини.

Крім того, наразі Міністерством юстиції України за участі зацікавлених органів державної влади та із залученням представників громадськості підготовлено 6-у періодичну Доповідь України про виконання положень Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання. Найближчим часом доповідь буде передана до Комітету ООН проти катувань.

Також, Мін‘юстом спільно з причетними органами державної влади опрацьовано підсумкову доповідь Комітету проти катувань та підготовлено звіт про заходи, вжиті на виконання рекомендацій Підкомітету, наданих за результатами його візиту до України у травні 2011 року. У 2012 році зазначений звіт був надісланий Міністерством юстиції для передачі до Комітету проти катувань.

*** Міжнародний день ненасилля відзначається у світі 2 жовтня, в день народження Махатми Ганді - керівника руху за незалежність Індії та засновника філософії та стратегії ненасилля.

Відповідно до резолюції A/RES/61/271 Генеральної Асамблеї від 15 червня 2007 року, що передбачає його проведення, цей Міжнародний день слугує ще одним приводом для того, щоб «пропагувати гасло ненасилля, в тому числі шляхом освітньої і суспільно-роз`яснювальної роботи».