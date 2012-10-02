Охоронцям магазинів дозволять носити бронежилети і шоломи

З 18 жовтня в Україні вступає в дію Закон «Про охоронну діяльність», згідно з яким, охоронцям дозволять носити бронежилети і шоломи, користуватися палицями і мати при собі службових собак.

Як повідомляє газета «Сегодня», експерти побоюються, що кімнати охорони в супермаркетах тепер можуть перетворитися на камери тортур. А самі охоронці радіють, що тепер будуть захищені, що особливо актуально після розстрілу покупцем-злодієм чотирьох охоронців у ТРЦ «Караван» минулої середи.

«Донині в країні не було закону, який регулює діяльність охоронних фірм. Адже тільки в Києві близько 1300 таких компаній, - розповів газеті президент Української федерації професіоналів безпеки Сергій Шабовта. - Новий же закон з усіма подальшими нормативними документами насамперед дасть можливість охоронцям захищатися. Наприклад, надягати бронежилети і шоломи, використовувати гумові палиці, наручники і, можливо, навіть травматичну зброю. Адже зараз ми можемо використовувати хіба що газовий балончик, як будь-яка інша людина». Щоправда, це зовсім не означає, що за два тижні в супермаркетах і розважальних центрах відвідувачів зустрічатимуть бодігарди з палицями.

«Як правило, в магазинах працює внутрішня служба безпеки, на яку не поширюється дія закону. Тут керівництво разом з юристами саме прописує технологію огляду та інші норми. А ось в банках або ювелірних магазинах, які часто наймають співробітників охоронної фірми з ліцензією, можуть використовуватися такі методи самозахисту. Також для охорони об`єктів з величезними площами охоронці зможуть використовувати службових собак», - сказав С.Шабовта. Він зазначив, що функції адмінзатримання, як у міліції, у бодігардів не буде - вони, як і раніше, повинні будуть викликати міліцію і передати порушника співробітникові органів. Хоча тепер вони можуть застосовувати силу до людей (окрім вагітних, дітей та інвалідів) після попередження про свої наміри.

Юристи також побоюються, що з новим законом охоронці стануть ще частіше перевищувати свої повноваження. «І зараз бодігарди часто застосовують силу або інші неправомірні дії до громадян. Інша справа, що тепер вони, можливо, зможуть зловживати предметами самозахисту (тими ж палицями, наприклад). Щоб такого не сталося, люди повинні завжди скаржитися в МВС, коли порушуються їх права. А саме: ви можете попросити охоронця показати його посадову інструкцію (там повинно бути чітко написано, що він має право робити. У супермаркетах, наприклад, він навіть не може вас обшукати), зйомку камерою, де видно, що ви щось поцупили. Якщо це все не допоможе, викликайте міліцію», - радить правозахисник Едуард Багіров.

segodnya.ua