На Харківщині 19 чоловік отруїлися тістечками

У Харківській області з 6 по 8 жовтня зареєстровано 21 випадок гострої кишкової інфекції серед жителів Харкова та двох районів області (Харківського і Дергачівського), з них 9 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, до інфекційних відділень обласних лікарень з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" госпіталізовано 19 хворих.

Форми перебігу захворювання: легка - у 15 хворих, з них - 6 дітей; середньої важкості - у 6 хворих, з них 3 дітей. Усі хворі отримують необхідне лікування.

Етіологічний фактор, джерело збудника та обставини, що сприяли захворюванню, встановлюються, однак хворі пов’язують його із вживанням кондитерських виробів - тістечок "еклер", придбаних у торговельній мережі.

Проводяться лабораторні дослідження та протиепідемічні заходи. Ситуацію контролює Міністерство охорони здоров’я.