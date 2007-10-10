На Львівщині маленькі діти помирають через невідому хворобу

У містечку Яворів Львівської області ширяться чутки про невстановлену недугу, через яку помирають маленькі діти. Влада міста вже звернулася до Міністерства охорони здоров’я України.

Місцеві мешканці вимагають негайного розслідування 6 загадкових смертей дітей, що сталися за останній місяць. Тим часом яворівські медики навідріз відмовляються говорити про це захворювання, а санепідеміологи заперечують інформацію про будь-яку епідемію.

Юрій Телегей поховав однорічного сина 5 днів тому. У дитини тиждень трималася висока температура, а дільничний лікар заспокоював, що то ріжуться зуби. Коли Андрійко помер, медики почали плутатися в діагнозах – від грипу до менінгіту, - розповідає батько. До того ж пропонували йому гроші та вмовили не користуватися послугами криміналістів під час розтину.

Юрій Телегей, батько померлої дитини: «Можна було врятувати, якби одразу взнали, що то за інфекція. А вони пояснювали, що гуляє грип в повітрі. Все що вони пояснювали – це інфекція в повітрі і все».

Яворівська влада оголосила надзвичайний стан, але дитсадків поки що не закриває. Чиновники збираються провести розслідування, і до чуток у місті скептично не ставляться. Кажуть, аналогічна проблема колись мала місце в сусідній Польщі.

Михайло Бак, заступник міського голови міста Яворів: «Є такі чутки, що шестеро дітей захворіли. То не підтверджена інформація, що є якась інфекція».

В лікарні навідріз відмовилися коментувати ситуацію. Загадково себе повели й санітарні лікарі: журналістів попросили залишити приміщення, аби ті нічого не поцупили.

Заспокоїли лише у Львівській обласній санепідемстанції. Кажуть, ніякої епідемії у Яворові немає.

Наталія Тімко, завідувач епідемвідділенням Львівської ОСЕ: «До нас щодня надходить інформація з інфекційних лікарень, і жодної інформації не надходили ні по Яворову, ні по Яворівському району».

Тим часом міський голова Яворова поїхав до столиці, щоб особисто вимагати в Міністерстві охорони здоров’я всебічного розслідування ситуації.

НТН