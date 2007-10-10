Бережнов: Епідемія грипу очікується в грудні-січні

Епідеміологічний поріг грипу в Україні буде перевищено у грудні-січні, заявив перший заступник міністра охорони здоров`я, головний державний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

"Це буде середнього рівня епідемія грипу на території України в сезон 2007-2008 року", - заявив на прес-конференції С.Бережнов".

За його словами, щорічно вакцинується невелика група людей - близько 1 млн., плюс-мінус невеликий відсоток, оскільки вакцина недешева. Вакцина російського виробництва коштує від 25 до 30 грн., європейського виробництва - понад 30 грн.

"Ми не очікуємо ніяких надзвичайних ситуацій..., водночас на тлі грипу можуть виникнути інші інфекції", - заявив С.Бережнов, відзначивши, що у випадках при гриппоподібних захворюваннях може виникнути понад 100 видів вірусів.

Він зазначив: щорічно на інфекційні захворювання в Україні хворіють від 8 до 10 млн. людей з них 90-95% - на гострі респіраторні захворювання або грип.

ICTV