Австралійські лікарі врятували пацієнта ящиком горілки

Лікарі з австралійського міста Макей в штаті Квінсленд врятували життя італійському туристові, який отруївся антифризом, за допомогою ящика горілки, повідомляє видання Independent Online.

24-річний італієць потрапив до лікарні з гострим отруєнням автомобільною охолоджуючою рідиною, токсичні речовини якої приводять до відмови нирок і подальшого летального результату. За деякими даними, випивши антифриз, італієць мав намір покінчити з життям.

У таких випадках як протиотрута використовується спирт, проте його необхідної кількості у лікарів не виявилося. Тоді було ухвалено рішення купити ящик звичайної горілки в місцевому магазині. "Адміністрація лікарні з розумінням віднеслася до покупки такої кількості алкоголю", - відзначив лікар Тодд Фрейзер.

Італійця помістили в реанімаційне відділення і за допомогою крапельниці кожну годину йому вводилися три стандартні дози горілки. Курс подібного лікування тривав три дні, пацієнт весь цей час знаходився в стані штучної коми.

За даними агентства Reuters, італійський турист потрапив до лікарні два місяці тому і вже повністю одужав. "На той час, коли він прокинувся, я думаю, його похмілля вже пройшло", - відзначив лікар Фрейзер.

Лента.ру