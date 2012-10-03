У результаті діяльності «Доктора Пі» померли 6 осіб

Слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» Андрія Слюсарчука, відомого як «Доктор Пі», померли шестеро осіб.

Про це в інтерв’ю газеті "Комсомольская правда в Украине" заявив начальник Головного слідчого управління МВС Василь Фаринник .

«Нам вдалося встановити шість осіб. Всього ж у справі проходять десять епізодів незаконної лікувальної практики. Але ми також з`ясували, що лікарі запрошували Андрія Слюсарчука як світило української медицини проконсультувати або провести операцію безнадійно хворим пацієнтам. Але це не виправдовує те, що він брав у руки скальпель і давав рекомендації медичного характеру, не маючи спеціальної освіти. Лікарі не мали права і близько підпускати його до хворого без відповідних допусків, не кажучи вже про хірургічне втручання», - сказал В.Фаринник.

Він нагадав, що А.Слюсарчук звинувачується у шахрайстві, підробці документів, незаконній лікувальній діяльності та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

Як зазначив В.Фаринник, за всіма цими злочинами слідчими зібрані докази, що підтверджують його провину.

Начальник ГСУ МВС також зазначив, що справу буде відправлено в суд після того, як А.Слюсарчук та його адвокати вивчать матеріали кримінальної справи.

За словами керівника Головного слідчого управління МВС, А.Слюсарчук відмовляється від усіх звинувачень і говорить, що «це світова змова проти нього, що це все справа рук спецслужб, тому що він секретний агент і від нього таким чином вирішили позбаватися...».

В.Фаринник повідомив, що слідство вже знайшло докази за фактом підробки документів. «У цій частині знайшли всі докази, в Москві спеціально піднімали архівні дані. Але вчений ступінь він отримав уже у нас на підставі підроблених документів, і ніхто не запідозрив підробку. Люди його приймали на роботу, навіть не глянувши, що не збігаються дати його народження, закінчення школи з навчанням у медичному інституті», - зазначив В.Фаринник.

kp.ua

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і проводив обчислення з числами астрономічного розміру. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з`ясувалося, що А.Слюсарчук - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вишу, ні вищої освіти. Він утримується у Львівському СІЗО.