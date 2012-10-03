Актор Леонід Бронєвой лікуватиметься в Києві ще тиждень

Актор Леонід Бронєвой, який проходить курс реабілітації в Київському міському центрі серця після інфаркту, пробуде на лікуванні в Києві ще тиждень, після чого його перевезуть до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем`єр-міністр України Микола Азаров після відвідин Л.Бронєвого в лікарні.

«Ми домовилися, що він ще тиждень проходитиме лікування (у Києві - УНІАН), а через тиждень, приблизно, його заберуть до Москви», - сказав М.Азаров, додавши, що настрій у Л.Бронєвого «бойовий».

Прем`єр-міністр повідомив, що він розповів Л.Бронєвому про те, що збирався відвідати виставу з його участю, проте не вийшло.

М.Азаров також сказав, що пообіцяв Л.Бронєвому обов`язково приїхати на його першу виставу після виписки, незалежно від того, де він буде - в Москві чи Києві

Прем`єр-міністр відзначив, що запитав у актора, чи все його влаштовує під час лікування.

«Він сказав, що ми люди радянські й звикли до скромного способу життя. Що у нього абсолютно немає до мене питань. Треба сказати, що він оточений увагою і турботою в цьому центрі серця», - зазначив М.Азаров.

Як повідомлялося, Л.Бронєвой приїхав до Києва 7 вересня з гастролями разом з іншими артистами московського театру "Ленком" на чолі з художнім керівником Марком Захаровим. Вистави проходили в українській столиці з 8 по 17 вересня. 18 вересня актора було госпіталізовано з інфарктом до Київського міського центру серця, де йому зробили операцію. Актора було підключено до апарату штучної вентиляції легенів, він не міг розмовляти. Минулої суботи його відключили від апарату штучного дихання.

Л.Бронєвой зіграв у десятках вистав і фільмів. Найбільш відомі кіноролі - Мюллер у серіалі "Сімнадцять миттєвостей весни", Мануйлов в "Агонії", герцог у притчі "Той самий Мюнхгаузен", Велюров у "Покровських воротах".