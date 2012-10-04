Азаров особисто перевірив ціни на ліки в одній із київських аптек

Прем`єр-міністр України Микола Азаров відвідав одну зі столичних аптек, де поцікавився цінами на основні лікарські засоби.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Глава уряду поспілкувався з продавцями аптеки, а також запитав у покупців: чи влаштовують їх ціни на основні ліки?

«Ви задоволені, ціни влаштовують?» - звернувся М.Азаров до пенсіонерки. Вона запевнила, що ціни дійсно знижені, а особливо приємно, що держава потурбувалася про гіпертоніків, зазначається в повідомленні.

Прем’єр-міністр зазначив, що тримає на особистому контролі виконання меморандуму між урядом та виробниками і продавцями ліків.

«Меморандум, який гарантує малозабезпеченим людям доступ до ліків вітчизняного виробництва за справедливими цінами дійсно працює», - заявив М.Азаров.

Він також поцікавився думкою працівників аптеки щодо доцільності запровадження рецептурної видачі в аптечних установах лікарських засобів, що містять кодеїн. Він нагадав, що МОЗ має намір посилити контроль над продажем громадянам таких ліків, зокрема, пропонується продавати їх за рецептами. Працівники аптеки зазначили, що повністю підтримують такі кроки, оскільки продаж препаратів, які містять кодеїн, на даний момент є досить серйозною проблемою, а посилення контролю дозволить її вирішити.

Як повідомлялося, 6 червня ц.р. було підписано Меморандум порозуміння між урядом та виробниками і продавцями ліків, котрий передбачає, що фармацевтичні компанії беруть на себе зобов`язання гарантувати малозабезпеченим і соціально незахищеним громадянам рівний доступ до високоякісних препаратів вітчизняного виробництва за економічно обґрунтованою ціною в усіх аптеках і лікувальних закладах, а також поетапне зменшення на 20% цін на ліки, які включені до обов`язкового асортименту вітчизняних соціальних препаратів.

Уряд, зі свого боку, взяв зобов`язання забезпечити дотримання законодавчо встановлених вимог щодо декларування оптово-відпускних цін на ліки, розробити чіткі критерії відбору препаратів для закупівлі за бюджетні кошти, сприяти переорієнтуванню держзакупівель ліків на вітчизняні препарати тощо.