Уряд пропонує скасувати маркування продуктів без ГМО

Уряд пропонує скасувати маркування продуктів, які не містять генетично модифікованих організмів. Про це 3 жовтня на брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.

За словами міністра, Кабмін схвалив законопроект, який передбачає, що виробники продуктів без вмісту ГМО мають право не вказувати цей факт на упаковці.

«Сьогодні ми розглянули й прийняли законопроект, який передбачає нові умови і вимоги до маркування продуктів харчування, що стосуються наявності в них генно-модифікованих організмів. Той колапс, який існував, коли необхідно було маркувати факт відсутності в продукції ГМО, буде ліквідований», - повідомив М.Присяжнюк.

Документом передбачається, що продукти харчування, в яких міститься ГМО, зокрема до 0,9%, будуть обов`язково промаркіровані.

Як повідомив М.Присяжнюк, законопроект буде найближчим часом направлений на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні й використанні генетично модифікованих організмів».

Закон передбачає, що суб`єкти ведення господарства, які вперше вводять в оборот продукцію, що містить ГМО або отримана з їх використанням, складають у довільній формі письмову декларацію, в якій у обов`язковому порядку зазначаються відомості про суб`єкта господарювання, що, така продукція містить ГМО або одержана з їх використанням, а також наводиться номер такої продукції в Державному реєстрі ГМО.

Нагадаємо, в липні 2009 року Кабмін підвищив рівень допустимого вмісту ГМО в продуктах з 0,1% до 0,9% . Продукти, вміст ГМО в яких вище 0,9%, підлягають маркуванню. В переліку складових харчового продукту після найменування кожного інгредієнта з тих, що містять ГМО або вироблені з їх використанням, у дужках дописується “генетично модифікований”, “містить генетично модифікований організм” або “вироблений із генетично модифікованого організму” із зазначенням найменування організму або до кожної такої складової робиться виноска.