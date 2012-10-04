Ініціюють передачу в концесію недобудованих будівель під медустанови

Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює можливість надання в концесію недобудованих, законсервованих або спеціально побудованих об`єктів нерухомості під приватні медичні установи у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і в Києві.

Про це йдеться у законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров`я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і місті Києві» щодо стимулювання залучення інвестицій у сфері охорони здоров`я», розміщеному на сайті міністерства.

Документом передбачається, що концесіонери надають населенню медичні послуги без отримання прибутку, а їх вартість має відшкодовуватися концесіонерові за рахунок бюджетних коштів обласних бюджетів і бюджету міста Києва.

Планується, що послуги з медичного обслуговування населення, які можуть надаватися концесіонерами на підставі договорів про медичне обслуговування населення за рахунок бюджетних коштів обласних бюджетів і бюджету міста Києва, визначаються в концесійних договорах згідно з переліком таких послуг, які затверджуються Кабінетом міністрів України.