Посол радить українцям утриматися в поїздок до Лівії

Посол України в Лівії Микола Нагорний закликає українських громадян, зокрема, медиків, утриматися від поїздок до Лівії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на засіданні прес-клубу в Міністерстві закордонних справ України.

За його словами, ситуації в Лівії залишається досить складною.

«Я поки що б не радив їхати до Лівії до того часу, коли ситуація в цій країні не стабілізується остаточно», - сказав він.

Він зазначив, що в країні зареєстровані випадки взяття людей у заручники.

Водночас, посол додав, що до дипломатичного представництва в Лівії звертається багато представників лівійських клінік за допомогою набрати медиків з України.

«Це говорить про те, що українські медики користуються в Лівії авторитетом і є знаними фахівцями», - сказав посол.