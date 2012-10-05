На пачках сигарет незабаром з'являться застережливі зображення

На пачках сигарет незабаром з`являться зображення, що застерігають про шкоду куріння.

Як повідомляє газета "КоммерсантЪ Украина" (№156 (1646) від 5 жовтня), вчора набула чинності постанова Кабінету міністрів, що зобов`язує виробників та імпортерів тютюнових виробів розміщувати на пачках зображення, що застерігають про шкоду куріння.

Видання нагадує, що закон, який зобов`язує виробників та імпортерів тютюнових виробів розміщувати на пачках фотоілюстрації і піктограми, що застерігають про шкоду куріння, Верховна Рада прийняла 11 червня 2009 року. Таким чином, Україна адаптувала своє законодавство до норм Європейської конвенції з боротьби проти тютюну, ратифікованої у 2006 році. Щоб ввести закон в дію, 19 січня 2011 року Кабмін прийняв постанову N306 про затвердження переліку таких зображень.

Мінохоронздоров`я спочатку представило на розгляд Кабінету міністрів 37 зображень, які активно використовуються виробниками тютюнових виробів у Євросоюзі. Це, зокрема, зображення трупа людини, шиї хворого на рак горла і дітей у клубах тютюнового диму. Як повідомили вчора в міністерстві, в результаті із 37 картинок Кабмін схвалив 10 найбільш нейтральних. Серед них - зображення рентгенівського знімка уражених раком легенів, жіночого обличчям поряд з черепом, жінки, що везе порожню дитячу коляску.

Необхідність розміщення графічних зображень на сигаретних пачках, як запевняють оператори ринку, не призведе до підвищення вартості тютюнових виробів, але разових збитків виробники все-таки зазнали.

Водночас у Мінохоронздоров`я вагалися з прогнозами, коли пачки сигарет з картинками з`являться в роздрібному продажі.

На думку експертів, нововведення дасть змогу понизити рівень споживання тютюну найближчими роками на 5-7%. За даними Держслужби статистики, у 2011 році в країні налічувалося 8,6 млн. курців старше 12 років.

"Люди, які викурюють близько 20 сигарет на день, дістають пачку і дивляться на неї в середньому 7,5 тис. разів на рік. Графічна антиреклама в цьому плані ефективніша, ніж текстова, особливо в країнах із середнім і низьким рівнем доходів населення", — зазначив голова правління громадської організації "Життя" Андрій Скіпальський.

Координатор громадянської ініціативи "Права курців" Сергій Дідковський вважає, що вирішувати проблему куріння слід комплексно: "Я згоден з тим, що візуальна інформація сприймається ефективніше, ніж текстова агітація, але куріння — це соціальна проблема. Щоб її вирішити, державі слід заохочувати здоровий спосіб життя, стимулювати громадян займатися спортом і підвищувати загальний рівень життя населення".

kommersant.ua