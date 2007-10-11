Пентагон пропонує вилучити з лікарень рентгенівські установки

Уряд США мусить вилучити з лікарень і дослідницьких установ рентгенівські установки, оскільки терористи можуть використовувати їх для виготовлення "брудних бомб", вважає Наукова Рада Пентагону, до якої входять колишні співробітники ЦРУ і американського військового відомства, повідомляє Ассошіейтед Прес.

У самій Науковій Раді Пентагона РІА Новостине підтвердили існування такої доповіді або документів, які підтверджують рекомендації щодо вилучення рентгенівських медичних і наукових установок. "Якщо у нас на сайті такої доповіді немає, це означає він секретний. Однозначно підтвердити існування такої доповіді я не можу", - сказав представник Ради.

Тим часом, за даними Ассошіейтед Прес, доповідь може бути оприлюднена до кінця року.

"Будь-яке з цих джерел (радіаційних матеріалів), яких більше тисячі, може вивести з використання ділянку в 25 квадратних кілометрів більш ніж на 40 років", - наголошується в документах Ради, які містять рекомендації щодо вилучення рентгенівських установок.

На думку авторів доповіді, ці установки знаходяться в незахищених місцях по всій країні і можуть стати джерелом радіоактивних речовин для терористів.

В установках застосовується цезій-137 - один з найнебезпечніших радіоактивних матеріалів.

Такі машини використовуються для стерилізації крові та харчів, а також у рентгенотерапії.

Заміна таких установок на менш небезпечні коштуватиме 200 мільйонів доларів протягом п`яти років. "Таким чином буде прибрано найдоступніше для терористів джерело небезпечних радіоактивних матеріалів усередині США", - робить висновок Рада.

Рекомендації є частиною доповіді про те, як держави та терористичні групи можуть зашкодити американським комп`ютерним системам і супутникам, на які спирається Пентагон.

Також у доповіді порушується тема нападу на США з використанням біологічної чи радіаційної зброї або шантажу американського уряду ядерним вибухом.

У доповіді наголошується, що розвідка США не впоралася із завданням щодо виявлення країн або терористичних груп, які розробляють чи намагаються отримати ядерну зброю. Американській розвідці також не вдалося дізнатися, коли і де ядерна зброя може бути застосована.