16-річна учениця померла на уроці фізкультури

У Херсоні 16-річна учениця 10-го класу загальноосвітньої школи №31 померла від серцевого нападу під час уроку фізкультури.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, 8 жовтня під час розминки на відкритому спортивному майданчику школи на початку уроку фізкультури (біг по колу) учениця впала, втративши свідомість. Лікарі швидкої допомоги, викликані в школу, не змогли привести її в свідомість, і дівчина невдовзі померла.

За даними управління, раніше дитина не скаржилася на проблеми із серцем. Зараз створено комісію і ведеться спеціальне розслідування нещасного випадку.