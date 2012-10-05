28 жовтня Україна перейде на «зимовий час»

28 жовтня о 4.00 за київським часом на території України скасовується дія «літнього часу» переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, це передбачено постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».