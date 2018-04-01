Лікувальні напої українців

За переказами бабусь, наші пращури почувалися здоровішими від сучасників. А коли хворіли, то знали, чим собі зарадити за допомогою природних засобів. Відомий травознай, кандидат медичних наук, академік Академії оригінальних ідей Євген Степанович Товстуха у своїй книзі "Лікувальна мудрість українців" розповідає про найпоширеніші лікувальні засоби українців і наводить рецептуру їх. Щоб кожен міг приготувати напої в домашніх умовах і полікуватися й оздоровитися.

Гарбузовий напій

Застосування: як сечогінний та жовчогінний засіб, для розчинення камінців у жовчному міхурі та нирках, у разі запорів, серцевих набряків, обмінного поліартриту, а також для лікування шкірних захворювань, зокрема, екземи та нейродерміту. Вживають напій по 1-2 ст. л. 3-4 рази на день за 30 хв до їди. Для розчинення камінців напій вживають 4-15 місяців.

Рецептура напою: сік гарбузовий - 3 л, настій трави вересу звичайного - 3 л, мед ранньовесняний - 500 г, спирт 96% - близько 4 л (щоб загальний об`єм становив 10 л. Це стосується й усіх інших напоїв).

Технологія приготування: Достиглі плоди гарбузів миють, обчищають, натирають на тертці, витискують сік, відстоюють 4 години, фільтрують. 100 г трави вересу звичайного заливають 3 л окропу, настоюють 4 години, фільтрують. Усі компоненти змішують.

Шипшиновий напій

Застосування: для лікування гастриту, захворювань верхніх дихальних шляхів, вегетосудинної дистонії, обмінного поліартриту, остеохондрозу, розчинення камінців у нирках та жовчному міхурі, у разі капіляротоксикозів, "лінивого" кишечнику, екземи, гіповітамінозу. Вживають напій по 1-3 ст. л. 2-3 рази на день за 30 хв до їди. У разі захворювань шкіри роблять примочки до уражених місць 1-2 рази на добу протягом 7-20 днів.

Рецептура напою: відвар шипшини коричної - 3 л, настою материнки звичайної - 3 л, меду ранньовесняного - 500 г, спирту 96% - близько 4 л.

Технологія приготування: 250 г свіжих плодів шипшини подрібнюють, заливають 3 л води, кип`ятять на малому вогні 10 хв, настоюють 4 години, фільтрують. 150 г материнки звичайної заливають 3 л окропу, настоюють 4 години, фільтрують. Усі компоненти змішують.

Подорожниковий напій Застосування: для лікування алергійних захворювань, ядухи (астми), ядушного бронхіту, нейродерміту, діатезу, захворювань нирок, печінки, жовчного міхура, гіпертонії, запальних захворювань верхніх дихальних шляхів. Вживають по 1-3 ст. л. 3-4 рази на добу, дітям - по 0,5-1 ч. л. 2-3 рази на добу. У разі необхідності в напій не додають мед.

Рецептура: настій подорожника - 3 л, настій квіток і листя глоду колючого - 3 л, мед ранньовесняний - 500 г, спирт 96% - близько 4 л.

Технологія приготування: 250 г свіжого листя подорожника подрібнюють. Заливають 3 л окропу, настоюють 4 години, фільтрують. 250 г сухих квіток і листя глоду заливають 3 л окропу, настоюють 4 години, фільтрують. Усі компоненти змішують.

Петрушковий напій

Застосування: для лікування подагри, гастриту, циститу, уретриту, простатиту, метеоризму, розчинення камінців у нирках. Вживають по 1-2 ст. л. 2-3 рази на добу за 30 хв до їди. З косметичною метою - протирають обличчя 3-4 рази на тиждень перед їдою.

Рецептура: відвар петрушки - 3 л, настій підмаренника справжнього - 3 л, мед - 500 г, спирт 96% - близько 4 л.

Технологія приготування: 300 г свіжих, помитих, подрібнених коренів петрушки городньої заливають 3 л води, кип`ятять 10 хв, настоюють 4 години, фільтрують; 150 г сухої трави підмаренника справжнього заливають 3 л окропу, настоюють 4 години, фільтрують. Усі компоненти змішують.

Обліпиховий напій

Застосування: для лікування та профілактики атеросклерозу, лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, захворювань печінки і підшлункової залози, екземи, нейродерміту, зв`язування і виведення радіонуклідів, відбілювання шкіри. Вживають напій по 1-3 ст. л. 3-4 рази на добу за 30 хв до їди. З косметичною метою протирають шкіру обличчя та шиї 3-4 рази на тиждень перед сном упродовж 1-2 місяців.

Рецептура: обліпиховий сік - 3 л, настій материнки звичайної - 3 л, мед ранньовесняний - 500 г, спирт 96% - близько 4 л.

Технологія приготування: свіжі плоди обліпихи миють, перебирають, витискують сік, відстоюють 4 години, фільтрують. 200 г висушеної трави материнки заливають 3 л окропу, настоюють 4 години, фільтрують. Усі компоненти змішують.

Кроповий напій

Застосування: для профілактики ішемічної хвороби серця, для лікування гіпертонічної хвороби, захворювань нирок та сечового міхура, ожиріння, запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, вугрів, пігментних плям. Вживати по 1-3 ст. л. 3-4 рази на добу за 30 хв до їди. З косметичною метою втирають в шкіру обличчя, шиї та рук 2-3 рази на тиждень перед сном.

Рецептура напою: настій кропу - 3 л, сік огірків - 3 л, мед ранньовесняний - 500 г, спирт 90% - близько 4 л.

Технологія приготування: 200 г свіжих листків кропу запашного подрібнюють, заливають 3 л окропу, настоюють 4 години, фільтрують. Огірки миють, подрібнюють, відтискають сік, відстоюють 4 години. Усі компоненти змішують.

Настої зберігаються у скляних бутлях у темному місці.