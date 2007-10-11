Туберкульоз і СНІД – дві головні проблеми санепідеміологічної служби

Одна людина, хвора на туберкульоз, якщо вона не лікується, може заразити до 50 людей за рік.

Останнє досягнення санепідеміологів – рішення про обов’язкову госпіталізацію хворих на сухоти. Ізольований від суспільства хворий не становить небезпеки. Що ж стосується СНІДу, на сьогодні ситуація зі стрімким поширенням недуги дещо стабілізувалася, звітують фахівці.

Медики впевнені: пік захворюваності на грип припаде на січень-лютий.

Ще одна проблема СЕС – щурі. Їх останнім часом надто багато. За часів Радянського Союзу щурів винищували навесні й восени, нині в Україні цього правила не дотримуються.

ICTV