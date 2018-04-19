Причини карієсу у дітей

Останнім часом на прийом до дитячого стоматолога батьки приводять своїх 1-2-річних малюків, у яких тільки-но прорізалися зубки. На жаль, часто у цих маленьких пацієнтів уже є карієс. Хоч як дивно, причиною всьому в такому віці є звичайна соска.

Малюки, які лише зіп`ялися на ноги, не можуть висловити свої відчуття болю, не здатні збагнути, що їм заважає з насолодою їсти кашу, гризти яблуко, не дає спокійно спати. Щоб заспокоїти дитину, дорослі зазвичай роблять найпростіше: під рукою завжди є пляшечка з соком чи солодким чаєм або соска, яку можна вмочити в мед і дати дитині. Діти заспокоюються, насмоктавшись чогось солодкого. Заспокоюються й дорослі. Та цього робити не слід. А що - слід?

Грудне вигодовування - здорові зуби

Передусім, батькам потрібно не забувати, що найкращим методом вигодовування малюка є грудне. Його переваги безперечні і давно доведені. Не зупиняючись на всіх перевагах грудного вигодовування, наголосимо лише на тих, що мають сприятливий вплив на правильне формування в дитини щелеп, прикусу, функцій дихання, ковтання, а отже, і жування та мовлення в подальшому. Щоб наїстися, дитині треба добре потрудитися: для немовляти смоктати грудь - тяжка робота, під час якої напружуються різні групи м`язів, органів ротової порожнини, глотки і гортані.

Молоко матері забезпечує дитині "пасивний імунітет". А крім цього, навіть без наукового доведення всім зрозуміло, що "з молоком матері" дитина отримує не лише білки, вуглеводи, жири та імуноглобуліни. Психологічний контакт дитини і матері під час цього інтимного процесу не менш важливий, хоча, можливо, менше вивчений.

Обережно: соска!

Разом із тим останнім часом дітей все частіше переводять на штучне вигодовування. Саме в таких ситуаціях з`являється ризик розвитку стоматологічних захворювань. Порушення в зубно-щелепній системі дитини під час штучного вигодовування за допомогою соски дуже швидко проявляються і є очевидними навіть для нефахівців.

Що ж відбувається в ротовій порожнині дитини під час неправильного користування соскою? Насамперед, за постійного вживання рафінованих вуглеводів (зокрема глюкози), які під час свого розпаду створюють кисле середовище, "мішенню" карієсу є незріла маломінералізована емаль.

По-друге, на такій емалі розвиваються кислотворні мікроорганізми, які теж руйнують емаль молочних зубів, особливо у пришийковій ділянці.

По-третє, дуже псують емаль солодкі напої, особливо багаті на органічні кислоти (різноманітні соки тощо).

Як проявляється "сосковий карієс"

Що ж можуть побачити батьки, зазирнувши в ротик до малюка? Зуби, які прорізалися блискучими і білими, тьмяніють, на них з`являються білі й жовтуваті плями, часом від них відкришуються частинки емалі. Спочатку на приясенній поверхні зубів, потім на усій коронці зуба з`являються маленькі, а згодом і великі порожнини. Інколи зуби ламаються, а на їх місці залишаються жовтуваті уламки коренів.

Це відбувається досить швидко, супроводжується болем під час годування, дитина стає неспокійною, відмовляється від їжі, погано спить. У подальшому біля уражених зубів на яснах можуть з`явитися набряки, почервоніння, навіть гній. Таке ураження зубів називається швидкоплинним карієсом, який інколи образно називають "карієсом соски", "сосковим карієсом". Він досить часто ускладнюється іншими, вже запальними процесами - запаленням м`якої тканини зуба пульпи (пульпітом) та навколокореневої тканини періодонта (періодонтитом). Бувають ще й тяжчі ускладнення - лімфаденіт, абсцес, флегмона.

Такий патологічний стан зубів, що діагностуються як швидкоплинний карієс, є некомпенсованим процесом. Лікар повідомляє батькам, що лікувати 1-1,5-річну дитину надзвичайно тяжко, до того ж, лікування буде малоефективним. І він має рацію: хоча лікар ніколи не відмовить у допомозі малому пацієнту, але радикально змінити ситуацію в ротовій порожнині сам лікар не зможе.

"Інструкція" до соски

І, насамкінець, однорічна дитина ще не здатна до самостійних гігієнічних процедур: вона не вміє не те що чистити зуби, а навіть споліскувати рот після кожного прийому їжі.

Що ж робити? Відмовитися від соски? Ні. Слід лише використовувати її за "інструкцією". А вона досить проста:

1. Отвір у сосці має бути не дуже малим, щоб дитина не перенапружувалася під час їди і не була змушена довго смоктати. Отвір не повинен бути і занадто великим, щоб годування не відбувалося надто швидко і щоб дитина не ковтала повітря.

2. Перед використанням соску потрібно кип`ятити, щоб запобігти грибковим та бактеріальним захворюванням слизової оболонки ротової порожнини.

3. Не можна годувати дитину лише соскою: слід привчати її до ложки, поступово скорочуючи кількість годувань за допомогою соски.

4. Після кожного прийому їжі слід допомогти дитині сполоснути рот або промити ротову порожнину теплою водопровідною водою.

Батьки мають добре знати, чого в жодному разі не слід робити під час годування дитини соскою:

- змащувати соску медом, варенням, згущеним молоком - саме це є причиною розвитку карієсу молочних зубів;

- брати соску собі в рот перед тим, як давати її дитині;

- дозволяти смоктати солодкі розчини чи соки під час сну.

Якщо правильно користуватися соскою, дитина виросте здоровою, спокійною, у неї сформується правильний прикус, зникне грізний місцевий чинник ризику карієсу. Ваше маля буде правильно дихати, чітко говорити, добре пережовувати їжу, посміхатися білозубою посмішкою.

Юрій Бондаренко,



лікар-стоматолог