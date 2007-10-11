У Криму міліція перевіряє медустанови

У Криму в рамках цільової оперативно-профілактичної операції під умовною назвою «Батискаф» правоохоронці проводять відпрацювання медичних установ, діяльність яких пов`язана з нарковмісними речовинами.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму, в ході операції перевіряється і робота установ, діяльність яких пов`язана з оборотом нарковмісних речовин, психотропних препаратів, сильнодіючих і отрутовмісних медичних препаратів. Це, насамперед, лікарні й аптечні структури.

«Основною метою заходів, що проводяться співробітниками підрозділв по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків, є виявлення джерел і перекриття каналів відтоку наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, медичних препаратів з об`єктів їх легального обороту і запобігання поширенню між наркозалежними особами», - повідомив старший оперуповноважений Управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків кримського міліційного Главку Артем КОЗАКОВ.

На території Криму розташовано понад 1200 суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з оборотом медичних препаратів, і 105 лікувальних установ, які використовують у своїй діяльності наркотичні медичні засоби.

Особливу увагу правоохоронці приділяють комерційним структурам, які здійснюють оптову реалізацію отруйних і сильнодіючих лікарських препаратів, зокрема, «трамадолу».

З початку проведення операції в Криму вже виявлено ряд порушень, пов`язаних з виготовленням, зберіганням, перевезенням і знищенням нарковмісних препаратів. Приміром, співробітники УБНОН кримської міліції виявили факт порушення встановлених правил обороту прекурсорів з боку головного санітарного лікаря Кримської республіканської санітарно-епідеміологічної станції. А ялтинські правоохоронці виявили факт незаконного зберігання прекурсорів - перманганату калію для виготовлення наркотичних засобів і подальшого їх продажу в одній з лікувальних установ Ялти.