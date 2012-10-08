Україні не загрожує брак питної води.

Про це прем`єр-міністр Микола Азаров заявив під час спілкування з користувачами Facebook, відповідаючи на питання одного з користувачів.

“Україні ця проблема не загрожує (брак питної води - УНІАН). Україна має в своєму розпорядженні величезні запаси прісної води, і нам з вами вистачить на сотні років вперед. Отже не варто особливо переживати”, - написав М.Азаров.

“Читаючи Ваше повідомлення, я чомусь пригадав один анекдот. "Бог питає у мужика: "Що ти обереш - безсмертя чи ящик горілки?". Мужик подумав і відповів: "Мене не проведеш. Сонце через 5,5 млрд років обов`язково згасне. Тому я обираю ящик горілки”, - розповів глава уряду.