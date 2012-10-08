В Україні застосовуватимуться інноваційні молекулярно-генетичні методи діагностики туберкульозу

В Україні цього року завдяки успішній роботі програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» вперше застосовуватимуться інноваційні молекулярно-генетичні методи діагностики туберкульозу.

Застосування таких методів дозволяє вже в день здачі мокроти поставити людині точний діагноз і, відповідно, своєчасно почати лікування, повідомили УНІАН у прес-службі фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Програма «Зупинимо туберкульоз в Україні» реалізується фондом «Розвиток України» у партнерстві з ГУ «Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України» і МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».

На сьогоднішній день лабораторії ІІІ рівня в Україні забезпечені необхідним сучасним діагностичним устаткуванням.

Цього року, за гроші фонду Ріната Ахметова і Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією було придбано 12 автоматизованих приладів GeneXpert для експрес-діагностики туберкульозу, зокрема форм туберкульозу з множинною лікарською стійкістю. Також було придбано витратні матеріали для забезпечення роботи цих приладів до кінця 2013 року. Застосування GeneXpert дозволить скоротити час діагностики туберкульозу з 3-х місяців до 2-х годин. Загальна сума закупівлі з урахуванням витратних матеріалів становила 1 010 000 доларів.

Крім того, було придбано 6 мікробіологічних аналізаторів Bactec MGIT (БАКТЕК) і витратні матеріали до них на рік, а також додатково витратні матеріали на півроку роботи і технічне обслуговування 21 БАКТЕКа, придбаних раніше. Загальна сума закупівлі – 1 377 484 долари. Застосування цього устаткування дозволить підвищити якість і значно скоротить час діагностики туберкульозу з 3-х місяців до 2-х тижнів. Це хороший інструмент для лікарів, який дає можливість швидше поставити правильний діагноз, скоротити час постановки діагнозу і, відповідно, швидше призначити правильну схему лікування. БАКТЕКи вже встановлені в лабораторіях туберкульозних диспансерів Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Рівненської і Чернівецької областей, а також у Севастополі. Також проведено навчання фахівців на місцях з роботи із мікробіологічним аналізатором БАКТЕК.

У рамках реалізації програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» фонд «Розвиток України» придбав 19 найменувань лабораторного устаткування і витратних матеріалів на суму 5 205 682 долари. Серед них устаткування і витратні матеріали, необхідні для якісної діагностики туберкульозу: центрифуги, морозильні камери, термостати, шафи біологічної безпеки, автоклави, ваги, контейнери для транспортування предметного скла, респіратори, УФ-Лампи тощо для лабораторій ІІ і ІІІ рівня.

У планах фонду придбати до кінця року 2 системи устаткування для лінійного зонд-аналізу (Hain) для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу на суму 175 500,00 доларів. Це устаткування буде поставлено в Україну вперше і дозволить впродовж одного дня провести ідентифікацію мікобактерій туберкульозного комплексу і визначити спектр лікарської чутливості практично до всіх антимікобактеріальних препаратів першого і другого ряду.