Магній запобігає стресам та алергії

Понад 60 мінералів потрібні живому організмові для нормального функціонування. Найважливішими з них є солі калію, натрію, кальцію, магнію і заліза.

Магній - це елемент, що активно впливає на всі без винятку процеси, які відбуваються в організмі: поділ трильйонів клітин, їх очищення, обмін енергії, живлення клітин киснем, синтез білка. Усіх його функцій і не перелічити в статті, однак слід знати, що вчені називають магній антитоксичним, антистресовим, антиалергічним, антизапальним чинником.

Оскільки нестача магнію - найпоширеніший дефіцит у населення розвинутих країн, то далі піде мова про наслідки цього неприродного стану та пов`язані з ним проблеми.

Учені вивчали природу утворення каменів у нирках. Ми їмо здебільшого варену, "неживу", їжу, то в організмі утворюються неорганічні відкладення у вигляді солей та каменів. Досліди на щурах підтвердили, що інколи протягом 3 хв. може утворюватися 100-120 мікрокристаликів. Але якщо тваринам перед експериментальним уведенням щавлевої кислоти (з неї утворюються камені) давали солі магнію, то кристалів не спостерігали в жодному дослід. Тоді стали хворим з каменями в нирках давати по 300 мл і більше магнію на день - наслідком цього були кардинальні чи помітні позитивні зміни. Тож дослідники зробили висновок, що більшість хворих, які мають оксалатні камені в нирках чи стійку тенденцію до їх утворення, можуть вилікуватися розумною магнієвою дієтою, хоча лікування це може тривати роками. Проте, певно, доцільніше вживати магній для профілактики цієї хвороби, аніж для лікування.

Вважається, що спазми судин можуть бути спричинені рухом тромбу чи холестериновими бляшками, які закривають доступ крові до клітин серця. Якщо ж поглянути глибше, то насправді причиною серцевих негараздів (інфаркту міокарда), атеросклерозу є нестача магнію. Бо коли б він був у достатній кількості в організмі, то не допустив би утворення холестерину понад норму. За нормального рівня магнію не страждали б люди і від гіпертонічної хвороби, адже він упорався б з набряками мозкових оболонок, напруженням судин, зменшив тиск крові на стінки судин.

Магній має славу антистресового мінералу, адже його іони посилюють процеси гальмування в корі головного мозку, тому справляють заспокійливу дію. Однак стреси все більше "дістають" наших людей. І причиною цього є нестача магнію, яка збільшується, певно, через наш нерозумний спосіб життя. Ми живемо в умовах постійного шуму (згадайте хоча б сучасну так звану музику), а що потужніший і триваліший вплив його на організм, то менше залишається магнію. Проїде молода людина в машині, де громом гримить "музика", і вона вже збуджена, уже беззахисна перед стресом, втрачає контроль над собою.

Найприкріше: ми не усвідомлюємо, що самі собі творимо складнощі та розхитуємо здоров`я. Адже і безсоння, і головний біль, і постійне почуття втоми, нервозність, дратівливість, депресія часто-густо є наслідком нестачі магнію, яку ми ось-так, можливо, штучно спричинили.

Магній потрібен для засвоєння кальцію, калію і фосфору. Нормальне співвідношення кальцію і магнію 2:1. У тих місцевостях, де люди п`ють жорстку воду, тобто в ній кальцію удвічі більше як магнію, вони менше страждають від серцево-судинних хвороб, гіпертензії, хвороб жовчовидільних шляхів і раку, ніж люди з тих місцевостей, де вода м`яка чи де воду знезаражують фтором.

Кальцій разом з магнієм також ефективно "працює", щоб позбавити посиленого нервового напруження, м`язових судом, спазмів, нападу бронхіальної астми.

У жінок нестача магнію, крім зазначених розладів здоров`я, позначається тяжким передменструальним синдромом, тяжкістю та тривалістю пологів, у чоловіків - захворюванням передміхурової залози.

Де ти є, магнію?

Певно, чи тачу не терпиться дізнатися, чи можна позбутися того дошкульного дефіциту магнію. Мудра Природа потурбувалася завчасно, щоб ми не хворіли, і розкидала натрій повсюдно навколо нас у рослинному світі. У рослинах містяться також вітаміни Е, С, групи В, кальцій, амінокислоти, з якими цей мінерал стоїть на обороні здоров`я організму.

Отож найбільше містять магній горіхи, бобові всіх видів, темно-зелені листкові овочі, капуста, буряки, картопля, кукурудза, пшоно, вівсяні та гречані крупи, висівки, хліб із борошна грубого помелу (у виробах з білого борошна магнію обмаль), риба, кисломолочні продукти, жовток яйця, печінка, дріжджі.

Нам залишається лише доставити це магнієве багатство до столу, до того ж не допустити втрат. Зауважимо, що в процесі виготовлення борошна вищого сорту втрачається 78% магнію, очищення патоки до білого цукру - 200%, після чищення картоплі - 35%.

Будь-яка термічна обробка продукту призводить до збіднення на вітаміни та мінерали. Тому треба прислухатися до порад дієтологів їсти більше сирої їжі (утричі більше, як вареної), а якщо не можна продукти їсти сирими - потрібно готувати їх якомога швидше і щадніше.

У консервованому горошку, квасолі, кукурудзі втрати магнію від 43-60%, частина його переходить у воду, якою заливали консерви, тож виливати цю заливку геть нерозумно.

Якщо враховувати зазначені рекомендації щодо дієти, то протягом дня в організм може надійти 300 мг магнію. Це майже норма. Однак, щоб бути здоровим у наш час, треба цю норму збільшити щонайменше вдвічі. Зокрема, вагітним та матерям-годувальницям, жінкам, котрі користуються протизаплідними препаратами, хворим, які лікуються фармацевтичними препаратами (проносними, заспокійливими, вітаміном D).

Ольга Пащенко