На Хмельниччині понад 3 тисячі жінок хворі на рак молочної залози

Лікарі рекомендують жінкам щомісяця робити самообстеження та щороку проходити клінічний огляд. Адже на пізніх стадіях лікування ускладнюється

Кожну годину від раку молочної залози на Україні помирає одна жінка. В Хмельницькій області на обліку знаходиться 25 тисяч онкохворих, із них 3606 – хворих на рак молочної залози. “Це серйозна проблема усього світу. Наприклад, у США цією хворобою хворіє кожна восьма жінка, в Європі – кожна десята. В розвинутих країнах хоча і зростає захворюваність, однак зменшується смертність. В Україні ж із зростанням кількості онкозахворювань зростає і кількість летальних випадків”, - розповів завідуючий відділом маммології Хмельницького онкодиспансеру Ігор Дробнер.

За його словами, це у великій мірі залежить від того, коли здійснюється діагностування хвороби. В Західній Європі, де люди більше турбуються про своє здоров’я і частіше звертаються до лікарів, 80 % діагнозів встановлюються на ранніх стадіях, коли вилікувати хворобу легше. В Україні ж ситуація протилежна: лише п’ята частина захворювань на рак молочної залози виявляється на стадії зародження.

20 хвилин