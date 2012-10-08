Уряд вжив заходів для запобігання епідемії грипу

Київ. 7 жовтня. УНІАН. Уряд завчасно вжив усі необхідні заходи щодо запобігання епідемії грипу та ГРВІ.

Про це, як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров під час спілкування з користувачами соціальної мережі Фейсбук.

«Уряд завчасно ухвалив всі необхідні рішення і постійно тримає це питання на контролі», - сказав М.Азаров. У першу чергу це стосується забезпеченості наших лікувальних установ, аптек необхідним запасом противірусних препаратів, захисних масок, таких допоміжних медикаментів як оксолінова мазь, вітаміни та інше.

Глава уряду підкреслив, що МОЗ постійно відстежує та регулярно інформує уряд про ситуації, пов`язані з можливою епідемічної небезпекою.