Завтра на сході та півдні України очікуються дощі

Завтра у східній половині України та у Криму, вночі й у південних областях очікуються дощі, місцями сильні дощі, подекуди грози.

На решті території - без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та у південній частині місцями пориви 15-20 м/с, у Криму до 24 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях, в Криму та Приазов`ї місцями 10-14°, у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні грунту, в Карпатах і в повітрі місцями приморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла, у південній частині та в східних областях до 18°, в Карпатах 5-10°.

У Києві та області у вівторок - без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.