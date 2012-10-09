Стартував Всеукраїнський тиждень паліативної та хоспісної допомоги

В Україні з 8 до 14 жовтня 2012 року триватиме Тиждень паліативної та хоспісної допомоги. Він покликаний привернути увагу суспільства до проблем невиліковно хворих, підвищити рівень медичної, хоспісної та паліативної допомоги шляхом обговорення в суспільстві даної теми, підвищити обізнаність та розуміння медичних, соціальних і духовних потреб паліативних хворих і їхніх сімей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров`я.

Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги відзначають щорічно у другу суботу жовтня. Ініціатором відзначення є Всесвітній альянс паліативної допомоги, куди входять національні та регіональні організації, які підтримують розвиток хоспісної та паліативної допомоги в усьому світі. Цього року Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги припадає на 13 жовтня.

Паліативна допомога - це комплексний підхід, мета якого - забезпечити максимальну якість життя пацієнта з невиліковним (смертельним) захворюванням і членів його родини шляхом запобігання та полегшення страждань завдяки ранньому виявленню й точному діагностуванню проблем і проведенню адекватних лікувальних заходів, а також надання психосоціальної та моральної підтримки.

Відповідно до сучасних міжнародних підходів та концепцій, паліативна медицина повинна бути невід`ємною, інтегрованою складовою медичного обслуговування та соціальної опіки. Декларація ВООЗ (1990) та Барселонська декларація (1996) закликають усі держави світу включити паліативну допомогу в структуру національних систем охорони здоров`я.

Протягом тижня паліативної допомоги по всій Україні відбудуться акції - круглі столи, благодійні та соціально-мистецькі заходи за участю представників місцевих влад, медичних закладів, громадських організації та митців.