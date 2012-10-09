Янукович доручив керівникам регіонів вжити заходів у зв’язку з погіршенням погоди

У зв’язку з виникненням штормових погодних умов у регіонах Президент України Віктор Янукович доручив керівникам місцевих органів влади всіх рівнів вжити вичерпних заходів із відповідної підготовки та подолання наслідків стихії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.Янукович вимагає від місцевої влади забезпечити стабільну роботу транспортної інфраструктури, інженерних споруд, ліній зв’язку, систем енерго-, газо- та водопостачання, а також інших систем житлово-комунального господарства.

Головним завданням Президент визначив безпеку громадян. Він доручив забезпечити стабільну роботу в першу чергу медичних установ, об’єктів соціальної інфраструктури, закладів освіти.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, сьогодні у Кіровограді сильна злива спричинила підтоплення вулиць

За даними рятувальників, кількість опадів у місті за три години склала 58 мм при місячній нормі 27 мм.

До ліквідації наслідків негоди залучено 11 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу УМНС. Приведено в готовність сили та засоби Кіровоградського гарнізону та створено резерв у складі 20 одиниць техніки, 203 чоловік особового складу, 4 човна, 7 електростанцій, 5 мотопомп.