Зарплата медпрацівників у 4-х регіонах зросла на 34%

З квітня 2012 року середня заробітна плата як лікарів, так і медичних сестер у пілотних з медичного реформування регіонах збільшилась у середньому на 34%, порівняно з 2011 роком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Як зазначається в повідомленні, працівникам центрів первинної медичної допомоги Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва виплачено у повному обсязі надбавки за квітень–серпень на суму 27 млн. 399,2 тис. грн.

Для підвищення оплати праці медичних працівників у пілотних з медичного реформування регіонах, Міністерством охорони здоров`я України розроблено Постанову Кабінету Міністрів України № 209 "Про деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров`я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров`я" та Методичні рекомендації щодо встановлення стимулюючих надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров`я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров`я. Так, з квітня 2012 року середня заробітна плата як лікарів, так і медичних сестер у пілотних регіонах збільшилась у середньому на 34%, порівняно з 2011 роком.

За даними МОЗ, станом на 20 вересня 2012 року на Вінниччині дохід лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги виріс у середньому на 26%, медичних сестер - на 29%; медики Дніпропетровщини отримали на 25-32 % більше, ніж у минулому році; у Донецькій області надбавки для лікарів становили у середньому 22%, для медичних сестер - 37%. Лікарі ЦПМСД пілотних районів м. Києва отримують збільшені на 37% надбавки за обсяг та якість виконаної роботи, а дохід медичних сестер збільшився на 63%.

Водночас, прес-служба МОЗ України не наводить суми середньої зарплати медпрацівників у пілотних регіонах.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, в Україні середня заробітна плата в серпні 2012 року зменшилася на 2,5%, або на 78 грн, порівняно з липнем і становила 3,073 тис. грн. Порівняно з серпнем 2011 року, рівень середньої заробітної плати в серпні 2012 року підвищився на 14,1%. В цілому зниження рівня середньої заробітної плати в серпні проти липня 2012 року спостерігалося в 23 областях, а також у Києві, Севастополі і АР Крим. Відповідно, цей показник підвищився лише в 1 області - Київській.

За інформацією Держстату, у галузі охорони здоров’я та наданні соціальної допомоги середня зарплата у серпні порівняно з липнем знизилася на 69 грн – до 2274 грн.

Водночас, порівняно з січнем 2012 р., у серпні середня зарплата в медгалузі підвищилася на 342 грн.