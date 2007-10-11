Вірусний гепатит розповсюджується у Криму

15:51, 11 жовтня 2007
Країна
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Захворіла 41 особа

З 3 вересня по 10 жовтня в м. Щолкiно Ленiнського району Автономної Республіки Крим на вірусний гепатит А захворіла 41 особа, в тому числi 11 дiтей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, усі xвopi госпiталiзованi до iнфекцiйних вiддiлень Ленiнської центральної районної та Щолкiнської мiської лiкарень. Форми перебiгу захворювань – середнього та легкого ступенів тяжкості.

З метою встановлення причин виникнення захворювання, фактора передачi та джерела iнфекцiї, а також надання практичної допомоги у проведеннi протиепiдемiчних заходiв до АР Крим терміново вiдряджено комiсiю фахівців Міністерства охорони здоров’я України. У вогнищi захворювання працюють медики та спеціалісти caнітарно-епідемiологiчних станцiй республіки. Проводяться протиепiдемiчнi заходи. За попередніми даними, вірогідно, що фактором передачi вірусу стала питна вода.

Ситуацію контролює МОЗ України. Для координації заходів з локалізації захворювання та попередження подальшого розповсюдження вiрусного гепатиту протягом найближчих днів тут працюватиме перший заступник міністра, Головний державний санітарний лікар Сергій БЕРЕЖНОВ.

 

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