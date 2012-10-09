В Україні починається проект з посилення контролю за туберкульозом

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розпочинає реалізацію п’ятирічного проекту «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» із бюджетом 17,9 млн доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, проект було презентовано сьогодні у Києві.

Проект реалізуватиметься з метою зменшення розповсюдження туберкульозу шляхом надання якісних послуг та проведення заходів зі зміцнення системи діагностування туберкульозу, включно з випадками туберкульозу з множинною та широкою лікарською стійкістю і випадками ВІЛ-асоційованого туберкульозу.

Як зазначив під час презентації проекту заступник міністра охорони здоров’я Олександр Толстанов, в Україні є великою проблемою одночасне захворювання людини на туберкульоз та ВІЛ/СНІД. За його словами, понад 30% ВІЛ-інфікованих хворіють на туберкульоз, а близько 40% з них помирають від цієї хвороби. За словами заступника міністра, також ВІЛ-інфекція є потужним чинником, що сприяє розвитку активної форми туберкульозу та підвищує ймовірність розвитку рецидивного туберкульозу.

У свою чергу голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Тетяна Александріна наголосила, що у проекті USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» враховані абсолютно всі напрямки боротьби із туберкульозом. Проект реалізуватиметься у 10 регіонах України: Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Луганській областях, Автономній Республіці Крим, Києві та Севастополі.

Проект зосередить свою увагу на поліпшенні лабораторної діагностики туберкульозу, чіткому дотриманні відповідних режимів лікування з множинною медикаментозною стійкістю, розробці ефективних заходів реагування на зростання кількості випадків ВІЛ-асоційованого туберкульозу та інституційному утвердженні оптимальних методів інфекційного контролю. Діяльність зі зміцнення систем лікування туберкульозу в рамках проекту провадитиметься на двох рівнях: розбудова потенціалу національних та обласних установ у сфері нагляду і планування та проведення заходів, спрямованих на передачу кращих практик на рівні первинної медично-санітарної допомоги.

«Ця нова фаза допомоги USAID у контролі за туберкульозом покращить якість послуг з виявлення та лікування туберкульозу на основі короткотермінових курсів лікування під прямим лікарським наглядом, так званої DOTS-стратегії, і працюватиме над збільшенням показників успішного лікування цієї хвороби в Україні», - сказав директор регіональної місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові Джед Бартон.