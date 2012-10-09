Оприлюднили нове фото підозрюваного у вбивстві у "Каравані"

Правоохоронні органи оприлюднили нову фотографію підозрюваного у вбивстві трьох охоронців у київському торговельному центрі "Караван" Ярослава Мазурка.

Фото розміщено на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Я.Мазурок сфотографований на прогулянковому катері у Києві, що здійснює екскурсію по Дніпру. На фото перед Я.Мазурком стоїть пляшка пива.

“Прикмети зловмисника: на вигляд 35-40 років, зріст 180-185 см, волосся русяве коротке, спортивної тілобудови, одягнений в зелену куртку, сіро-голубі джинси, чорні туфлі. При собі може мати вогнепальну зброю”, - йдеться у повідомленні.

У разі отримання будь-якої інформації міліція просить повідомляти за телефонами: 278-36-83, 271-97-31, 271-90-96, 097-676-23-22, 097-676-17-16 або 102.

Конфіденційність та грошова винагорода в розмірі 100 000 гривень гарантується.

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