Повернулися троє українців, які постраждали в ДТП у Латвії

В Україну повернулося троє українців, які постраждали в ДТП на території Латвії 24 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

За його словами, на даний час у лікарні в Ризі залишається один постраждалий, транспортування якого в Україну буде здійснено після отримання відповідних медичних висновків.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня на автошляху Таллінн - Рига поблизу міста Саласпілс сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, в якому перебували 27 громадян України: 18 неповнолітніх осіб і 9 дорослих.

Автобус, який перевозив збірну України із самбо, зіштовхнувся з вантажівкою, якою керував громадянин Польщі. В результаті аварії автобус вилетів у кювет.

Внаслідок ДТП 16 осіб з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до місцевих лікарень.