Рада Європи реалізує в Україні новий проект щодо запобігання насильству проти жінок

Ради Європи реалізує для України новий проект співпраці “Запобігання насильству проти жінок і насильству в сім’ї та боротьба з ним”. Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі представників Міністерства юстиції України з делегацією Ради Європи у складі керівника підрозділу з питань гендерної рівності та боротьби з насильством щодо жінок Генерального Директорату прав людини та верховенства права Ради Європи Лірі Копачі-ді Мікеле та експертів Хіларі Фішер і Дороти Пудзяновськи.

Як повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович, сторони обговорили питання співробітництва України та Ради Європи в рамках започаткування нового проекту.

Так, окрема увага була присвячена питанням ратифікації Конвенції Ради Європи з питань попередження та боротьби з насильством щодо жінок та насильством у побуті, що була парафована Україною у листопаді 2011 року.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися питання щодо необхідності розробки проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання насильству в сім’ї”.

Як відомо, План дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки передбачає низку заходів щодо запобігання насильству проти жінок і насильству в сім’ї. Загальна мета проекту - посилити потенціал національних інститутів у запобіганні й боротьбі з насильством проти жінок та насильством у сім’ї та підвищити рівень поінформованості суспільства у цій сфері. Серед очікуваних результатів та головних напрямів діяльності планується імплементація положень Конвенції Ради Європи про запобігання й протидію насильству проти жінок і насильству в сім’ї в нормах українського законодавства, включно з ухваленням необхідних національних нормативних актів і заходів.