Держсанепідслужба діятиме окремо від МОЗ

Державна санітарно-епідеміологічна служба України діятиме окремо від Міністерства охорони здоров’я України і майже вдвічі скоротить чисельність своїх працівників, який зараз 50 тисяч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив голова Держсанепідслужби, головний державний санітарний лікар України Анатолій Пономаренко.

Він нагадав, що процес реформування Держсанепідслужби здійснюється в рамках адміністративної реформи, запровадженої Президентом України, указом якого від 9 грудня 2010 року було утворено Державну санітарно-епідеміологічну службу України як окремий центральний орган виконавчої влади.

А.Пономаренко відзначив, що цього року службі виповнюється 89 років і це вперше вона отримала такий статус. Раніше, нагадав він, функції контролюючого органу у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення виконували санітарно-епідемічні станції, які були закладами охорони здоров’я та знаходилися у сфері управління МОЗ.

При цьому їхні керівники підпорядковувалися головному державному санітарному лікарю України, який за посадою був першим заступником міністра охорони здоров’я.

Таких закладів в Україні було близько 800 і вони розміщувалися практично на кожній адміністративній території, мали статус окремої юридичної особи. При цьому штат працівників становив понад 50 тис. осіб, які ніколи не мали статусу державного службовця.

Як відзначив А.Пономаренко, у зв’язку з проведенням адміністративної реформи МОЗ було видано наказ від 21.09.2012 №176-0 «Про ліквідацію бюджетних закладів, установ і організацій, що належать до сфери управління МОЗ України», а розпорядженням Кабінету міністрів України від 03.10.2012 №744-р цілісні майнові комплекси усіх 800 санітарно-епідеміологічних станцій було передано із сфери управління МОЗ до Держсанепідслужби.

«На базі цього майна здійснюється формування територіальних органів Держсанепідслужби та їх відокремлених структурних підрозділів по всій державі», - сказав А.Пономаренко.

Водночас, повідомив він, уже було проведено конкурси на заміщення вакантних посад держслужбоців у цих органах у кількості 2,5 тис. осіб. А.Пономаренко відзначив, що це саме ті фахівці, які здійснюватимуть інспекторські або наглядові функції та прийматимуть рішення щодо адміністративних заходів до порушників санітарного законодавства.

Таким чином, передбачається, що з 1 січня 2013 року штат працівників територіальних органів Держсанепідслужби становитиме 29 тис. 996 осіб, у зв’язку з чим працівники закладів МОЗ, що ліквідуються, будуть переведені до штату цих органів. Це скорочення планується провести за рахунок вакантних та немедичних посад, зокрема, технічного персоналу, а також планується омолодити кадри, адже наразі у цій системі працюють 10 тис. осіб літнього віку.

Проте А.Пономаренко запевнив, що жоден кваліфікований медпрацівник не залишається поза увагою. Особам, яких планується скоротити, запропонують перепідготовку та подальше працевлаштування в лікувально-профілактичних закладах на лікарських та медсестринських посадах або ж працевлаштування в інших контролюючих органах. Зокрема, у Держветфітослужбі, якщо їй від Держсанепідслужби буде передано повноваження у сфері контролю безпеки харчових продуктів.