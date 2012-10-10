СЕС суттєво зменшить періодичність планових перевірок

Державна санітарно-епідеміологічна служба України планує перевіряти деякі об’єкти господарювання лише раз на 8 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав голова Держсанепідслужби, головний державний санітарний лікар України Анатолій Пономаренко.

Він повідомив, що на сьогодні Держсанепідслужба переглядає свої підходи до перевірок та намагається змінити адміністративно-командні методи на рекомендаційно-роз’яснювальні та санітарно-просвітні.

Зокрема, зазначив А.Пономаренко, підготовлено зміни за Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», якими передбачається запровадити декларативний принцип здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за суб’єктами господарювання.

«Ми плануємо внести цей законопроект до Верховної Ради вже в листопаді. І в разі його прийняття такий декларативний принцип запрацює вже з початку наступного року», - сказав А.Пономаренко.

Він також відзначив, що Держсанепідслужба однією з перших контролюючих органів внесла на розгляд уряду нову редакцію критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику у проведенні господарської діяльності для санітарно-епідемічного благополуччя населення і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю.

Таким чином, згідно з цим документом, який уже затверджено постановою Кабміну від 19 вересня, більшість видів господарської діяльності, які не створюють реальної загрози для життя та здоров’я громадян, відноситимуться до низького та середнього ступеню ризику і лише незначна їх кількість – до високого.

Насамперед, це стосується тих об’єктів господарювання, діяльність яких може призвести до виникнення та розповсюдження масових інфекційних та неінфекційних хвороб. Наприклад, це діяльність, пов’язана із наданням стаціонарної медичної допомоги, водопостачання у населених пунктах із населенням понад 100 тис. осіб, виробнича діяльність, на якій задіяно понад 500 осіб, а також діяльність, пов’язана із вихованням, навчанням та оздоровленням дітей.

Цим документом скорочується кратність планових перевірок: для суб’єктів з високим ступенем ризику – 1 раз на рік (раніше – щоквартально), середнім – раз на три роки (раніше – раз на півроку), низьким – раз на п’ять років (раніше – раз на рік). На переконання А.Пономаренка, це покращить результативність перевірок.

«Якщо декілька разів ми відвідали об’єкт, він не має вад, порушень санітарного законодавства, то вводиться коефіцієнт «півтора», - сказав А.Пономаренко. В такому разі об’єкти з високим рівнем ризику перевірятимуться раз на 1,5 роки, середнього – раз на 4,5 роки та низького – раз на 7,5 років.