Вбивцю охоронців у «Каравані» оголошено в міжнародний розшук

Підозрюваного в розстрілі охоронців у київському ТРЦ «Караван» Ярослава Мазурка оголошено в міжнародний розшук.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, зауваживши, що відповідні його дані виставлено на офіційному сайті Інтерполу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку, 10 жовтня, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявляв, що Я.Мазурка шукають в Україні і в міждержавний розшук не оголошували.

«Якщо у нас буде інформація про те, що ця людина зникла і переїхала в іншу державу, то ми його оголошуємо через Інтерпол в міждержавний розшук", - сказав міністр.

Довідка УНІАН. 26 вересня в столичному ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ В.Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання.

За словами голови МВС, вбивцею охоронців у ТРЦ "Караван" є уродженець Львівської області, 1974 року народження на ім`я Ярослава Мазурок, який раніше працював у приватних охоронних структурах, він кандидат у майстри спорту з боксу.