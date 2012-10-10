СЕС спростить процедуру відкриття деяких підприємств

Державна санітарно-епідеміологічна служба України спростить процедуру відкриття підприємств із низьким та середнім ступенем ризику для санітарно-епідемічного благополуччя населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив перший заступник голови Держсанепідслужби, перший заступник головного державного санітарного лікаря України Олександр Кравчук.

«Зараз для того, щоб відкрити об’єкт з низьким ступенем ризику, підприємець приходить до санітарно-епідемічної станції і отримує дозвіл на відкриття», - сказав О.Кравчук і наголосив, що така система для відповідних об’єктів більше не діятиме.

Відповідно до нового декларативного принципу роботи Держсанепідслужби, підприємець, який хоче відкрити, наприклад, магазин із продажу швейного приладдя, має подати декларацію із повідомленням про це до Держсанепідслужби.

Впродовж десяти днів служба повинна йому відповісти, що вона була поінформована. «Навіть якщо служба не відповідає, то підприємець спокійно розпочинає свою роботу», - сказав О. Кравчук.

Водночас принцип декларативності планується ввести і для об’єктів середнього ступеню ризику. Для об’єктів із високим ступенем ризику для здоров’я населення такий принцип роботи не діятиме.