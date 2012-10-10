На Україну очікують дві хвилі епідемії грипу – перша наприкінці жовтня – у листопаді, а друга – у лютому 2013 року. Про заявив директор Київського центру клінічної імунології Олег Назар, повідомляє ZN.ua.

«Прогнозуються дві хвилі епідемії – кінець жовтня - початок листопада і лютий місяць 2013 року. Розвиток епідемії, в основному, пов`язаний з нестійкими погодними умовами - вологість і сльота - які сприяють зниженню активності імунітету», - відзначив фахівець.

За словами імунолога, нинішнього року українців підстерігатимуть нові штами вірусу грипу.

«Цього року йдуть нові штами вірусу грипу типу А і В: Штам А/California/7/2009 (N1H1), Штам А/Victoria/361/2011 (H3N2), Штам В/Wisconsin/1/2010 (лінія Ямагата). Слід зазначити, що два останні штами циркулювали на нашій території шість-сім років тому і, відповідно, до них вже імунітету немає», - підкреслив О.Назар.

Окремо лікар зазначив, що щеплення від грипу, зроблене за 16-20 днів до початку епідемії, є найбільш ефективним, а потребують його люди, які постійно знаходяться у колективах: медпрацівники, працівники соціальної сфери і діти з інтернатів і будинків дитини.

Рішення, вакцинувати чи ні, приймає лікар після огляду.

Також О.Назар розповів, як підвищити імунітет перед епідемією грипу.

«Для стимуляції імунітету необхідне повноцінне білкове харчування, застосування спецій і прянощів. Рецепт: 2-3 гвоздики на стакан кип`ятку – запарювати дві години – полоскати горло протягом дня – до 10 днів», - розповів імунолог.

zn.ua