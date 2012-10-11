В Україні розпочато п'ятирічний проект, спрямований на посилення контролю за туберкульозом

В Україні презентовано новий п`ятирічний міжнародний проект - "Посилення контролю за туберкульозом" загальною вартістю 17,9 млн дол. США. Він спрямований на посилення загальнодержавних заходів з протидії захворювання на туберкульоз і здійснюватиметься зусиллями Агентства США з міжнародного розвитку у 10-ти регіонах України, повідомляє прес-служба МОЗ України.

"В рамках реалізації проекту планується зосередити увагу на чотирьох основних аспектах. Насамперед, це покращення якості та доступності послуг з діагностики, лікування та профілактики туберкульозу, створенні безпечних умов для пацієнтів та медперсоналу, а також на реалізації заходів протидії мультирезистентному туберкульозу та ВІЛ-асоційованого туберкульозу. На тлі поступової стабілізації епідемічної ситуації значну загрозу становить поширення мультирезистентного туберкульозу та зростання захворюваності від поєднаної інфекції - туберкульозу з ВІЛ. Проект, який розпочинається, дозволить країні зробити важливі кроки у досягненні основної мети - покращенню епідемічної ситуації з туберкульозу шляхом посилення контролю над ним", - заявив заступник Міністра охорони здоров`я України Олександр Толстанов.

За словами Голови Держслужби України соцзахворювань Тетяни Александріної, «за 2011 рік виявлено лише 4,3 тис таких хворих, що в цілому по країні складає 14%.За результатами когортного аналізу 2010 року в Україні показник ефективного лікування хворих на уперше діагностований туберкульоз становив 73% при рекомендованому рівні індикаторного показника - 85%.

Для довідки. Проект "Посилення контролю за туберкульозом в Україні"розрахований на 2012 - 2017 рр., протягом яких у десяти регіонах впроваджуватимуться успішні міжнародні моделі протидії туберкульозу.

Географія проекту - Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Одеська, Луганська області та АР Крим, а також м. Київ та м. Севастополь.