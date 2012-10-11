Янукович у Херсоні взяв участь у відкритті Центру серця та передав сертифікат на медобладнання для нього

Президент України Віктор Янукович взяв участь у відкритті медичного центру «Міський центр серця» Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.Лучанського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у своєму виступі перед колективом закладу В.Янукович наголосив на важливості подальшого посилення уваги держави до теми кардіологічних захворювань. «Проблема серцевих захворювань повинна бути зараз в центрі уваги в нашій країні», - підкреслив він.

В.Янукович відзначив актуальність будівництва сучасних кардіологічних центрів в інших регіонах України.

«Ми повинні будувати сучасні кардіологічні центри, щоб значно знизити смертність людей», - сказав він, нагадавши, що сьогодні саме серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності в Україні.

У різних країнах світу, зауважив В.Янукович, під час реформування систем охорони здоров’я першочергова увага приділялася саме питанню профілактики та лікування серцево-судинних захворювань.

На його думку, при кардіоцентрах також обов`язково мають працювати сучасні станції швидкої допомоги. «Екстрена допомога при кардіологічних хворобах дуже часто є найголовнішою», - зазначив він.

Глава держави додав, що кардіологічні заклади, безумовно, мають оснащуватися новітнім медичним обладнанням та забезпечуватися всіма необхідними лікарськими засобами.

В.Янукович передав головному лікарю Херсонської міської лікарні Людмилі Ломако сертифікат на медичне обладнання, а також оглянув приміщення нового кардіоцентру.

Перед церемонією відкриття закладу В.Янукович також поспілкувався з місцевими мешканцями, зазначили в прес-службі.

***Міський центр серця Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.Лучанського створений з метою впровадження сучасних стандартів лікування хворих з ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою, захворюваннями сполучної тканини.

Структура закладу передбачає інфарктне відділення на 50 ліжок з блоком інтенсивної терапії на 13 ліжок та рентген-операційним блоком (для інтервенційних втручань хворим із гострим інфарктом міокарда та хронічними формами ішемічної хвороби серця), кардіологічне відділення на 50 ліжок з блоком інтенсивної терапії на 7 ліжок (для лікування хворих на гіпертонію, ішемічну хворобу з порушеннями серцевого ритму. ревматизмом і колагенозом).

У центрі встановлено сучасний ангіограф, за допомогою якого досліджуються судини серця і здійснюються операції під час інфаркту та в післяінфарктний період. Апарат вартістю 11 млн грн придбаний за кошти держбюджету. За рахунок місцевого бюджету та спонсорських відрахувань відремонтовані кардіовідділення і рентген-операційний блок, закуплені операційне обладнання і медпрепарати.