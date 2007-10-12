Генетики створять перше в світі штучне життя

Американський учений Крейг Вентер заявив про те, що йому вдалося синтезувати в лабораторії штучну хромосому, яка може стати основою для створення нової форми життя.

Поміщений у синтетичній хромосомі генетичний код містить 381 ген або 580 тисяч пар нуклеотидних основ. Це якийсь мінімум, достатній, щоб клітина могла жити.

"Сучасні методи синтезу вже дозволяють крок за кроком, підстава за підставою, створити ДНК за заздалегідь наміченим планом. Власне нове досягнення Вентера, вірніше, зібраної ним команди учених на чолі з нобелівським лауреатом Гамільтоном Смітом, полягає в синтезі з лабораторних хімікалій якоїсь хромосоми, в природі тієї, що не існувала", – затверджує Guardian.

Цей код заснований на коді одноклітинного Mycoplasma genitalium, який згодом дістав назву Mycoplasma laboratorium. Здатність цієї нової форми життя копіювати себе і засвоювати живильні речовини залежатиме від молекулярних машин клітини, в яку повинен бути імплантований новий код. У цьому сенсі Mycoplasma laboratorium не буде повністю синтетичною формою життя, проте, її ДНК буде штучною.

Таким чином, наступний передбачуваний крок Вентера, Сміта і їх колег – вбудовування цього генома в клітку, щоб довести, що він візьме під контроль організм і той зможе жити самостійно.

Вентер вважає, що спроектовані геноми володіють величезним потенціалом. Вони можуть привести до появи альтернативних джерел енергії (синтез біопалива), або до бактерій, які допоможуть видаляти зайвий вуглекислий газ з атмосфери.

Перспектива створення нового вигляду штучного життя викликало бурхливу дискусію про етичність використання нових форм життя для задоволення потреб пануючого на Землі біологічного вигляду.

"Це може принести користь для людства, таку, як створення нових ліків, або може виявитися величезною загрозою, в зовнішності біологічної зброї", – говорить Пет Муні, директор канадської організації ETC Group, біоетики, що займається питаннями, і небезпеки деяких наукових досягнень для природи і суспільства.

"Ми пробуємо створити нову систему цінності для життя. Ведучи справу в такому масштабі, ви не можете чекати, що кожен буде щасливим", – заочно парирує і ті та інші випади Вентер.

У разі успіху, людство вступить у нову еру "живих технологій", де здатність життя спонтанно адаптуватися до складних ситуацій допоможе вирішити багато проблем, з якими не в змозі впоратися сучасна інженерія. Це буде світ надмалих живих машин: спеціальні клітки лікуватимуть людське тіло і боротимуться з речовинами, які забруднюють навколишнє середовище. У перспективі можлива поява одягу, що сам ремонтується, або комп`ютерів, які зможуть самостійно справлятися з поломками.

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