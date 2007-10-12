У Вінниці ”швидка” приймає безкоштовні дзвінки з мобілок

Для вінничан, які користуються послугами оператора ”Київстар”, компанія виділила прямий номер виклику ”швидкої” — ”103”. Вінниця поки що єдине місто України, де є подібний сервіс.

"Якщо з людиною щось трапилося в дорозі, вона безкоштовно може викликати допомогу. Та не всі одночасно зможуть дзвонити. Зв’язок одноканальний, бо є лише одна мобілка", — показує на телефон ”Соні Ерікссон” оператор станції швидкої допомоги Олеся ЮРОВА.

Окрім того виділено окремий номер для викликів ”швидкої” за допомогою СМС. Його повідомляють лише глухим, яких у Вінниці 250 осіб.

"Оператор ”швидкої” отримує повідомлення на екран комп’ютера, який ми подарували диспетчерській, — каже представник ”Київстару” Наталія ДАДІВЄРІНА. — У повідомленні людина пише, де перебуває. Ця послуга також безкоштовна й доступна лише абонентам ”Київстар”.

Голова правління громадської організації інвалідів ”Паросток” Ірина САРАНЧА розповідає, що раніше інваліди просили інших людей викликати їм ”швидку”.

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