28 жовтня Україна перейде на «зимовий час»

28 жовтня о 4.00 за київським часом на території України скасовується дія «літнього часу» шляхом переведення стрілки годинника на одну годину назад.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, це передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».