На ринках в молоко додають аміак - щоб не кисло

Українські спритники навчилися фальсифікувати не тільки продукти переробки, а й навіть сире молоко, йдеться в сюжеті ТСН.

Примітно, що хімічать із ним не лише великі виробники. Бабусі, які раніше хіба що розводили молоко водою, тепер мають значно більший арсенал хитрощів.

Так, щоб не скисало, у молоко додають соду. Дехто замінює соду на аміак. Нерідко зняте молоко, з якого вже вибрали вершки, видають за незбиране, а його жирність буває занизькою.

Але попри всі ці ризики, молоко з ринку все-таки більш натуральне, стверджують чиновники.

"В магазинах продається молоко, яке пройшло двічі пастеризацію, нормалізоване до певного відсотку жиру. Я не кажу, що там погане молоко, але воно приведене до єдиного постулату", – зазначив заступник голови Держветфітослужби Віталій Башинський.

Та найчастіше молочні продукти з ринку грішать кишковою паличкою та бактеріями, які гинуть при термічній обробці.

Натомість серед магазинної молочки, завдяки досягненням промислової хімії, можна зустріти цілковиту підробку. Траплялося, що навіть у звичайному молоці замість молочного жиру був рослинний.

Такі хитрощі допомагають здешевити продукцію і поборотися за худий гаманець українського споживача.

Зате українські овочі порівняно з європейськими чистіші від хімії. Але знову таки через бідність. Фермерам просто бракує грошей на добрива.

"Ми по статистиці вносимо добрив у 4 рази менше, ніж європейці. Особисті селянські господарства не застосовують різних заходів, щоб зберігати овочі і фрукти у первозданному свіжому вигляді. Не використовує ніяких хімічних засобів", – запевнив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк.

За словами Присяжнюка, українські овочі вже оцінили на європейському ринку. Цього року деякі виробники вже експортують свою продукцію до ЄС.

korzonews.info