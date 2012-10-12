Богатирьова просить Генпрокуратуру перевірити факти простою вартісного обладнання у медичних установах

Віце-прем`єр-міністр України – міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова звернулася до Генеральноъ прокуратури з проханням перевірити факти простою вартісного медичного обладнання у медустановах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Богатирьова заявила сьогодні у Житомирському інституті медсестринства під час виступу перед делегатами V-го з`їзду спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров`я України.

"Ви знаєте, гірко спостерігати деяких керівників системи охорони здоров`я, які не володіють інформацією про те, скільки у нас є невстановленого обладнання. Коли ми почали рахувати, то на півмільярда гривень - з 2005 року, а у деяких областях - з 2003 року - не встановлено закупленого за державні кошти і переданого медустановам вартісного обладнання. Часом є ще недобудоване приміщення, а вже закупили обладнання, а приміщення не добудували і не довели до ладу" - сказала міністр.

Вона зазначила, що звернулася до Генпрокуратури з проханням вжити заходів прокурорського реагування для таких територій.

«Я займаю таку позицію, що, можливо, це і недобре, що у такий спосіб доводиться долати цю перешкоду », - сказала Р.Богатирьова.

При цьому вона наголосила, що губернатори областей мають перевірити, як використовується в областях придбане за державні кошти дороге медичне обладнання.

"Також завдання керівникам медустанов: вжити заходів для того, щоб до кінця цього року виправити цю ситуацію",- зазначила Р.Богатирьова.

Віце-прем`єр-міністр також пояснила, що на вимогу Міністерства охорони здоров`я жодну інформацію по цьому питанню на даний момент жодна область не надала.