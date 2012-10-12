Віце-прем`єр-міністр України – міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова наголошує, що Глобальний фонд повинен змінити політику щодо України у питаннях боротьби з туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Житомирському інституті медсестринства, виступаючи перед делегатами V-го з`їзду спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров`я України.

Р. Богатирьова зазначила, що кошти, які виділяються для боротьби з туберкульозом в Україні Глобальним фондом, мають використовуватися "доцільно та ефективно".

На її думку, «Глобальний фонд має допомагати розвивати державні інститути - треба вчити лікарів, забезпечувати тест-системами, давати сучасні ліки, а не утримувати чиновників від фонду».

«Ми будемо вчитися дуже швидко - забезпечте нас системою моніторингу», - зазначила Р.Богатирьова.

Віце-прем`єр-міністр підкреслила, що "Глобальний фонд повинен змінити свої підходи. Треба всебічне сприяння у цьому плані з боку країн-донорів, якщо вони хочуть допомогти нам».

Довідка УНІАН. Глобальний фонд є міжнародним фінансовим закладом, який протягом останніх семи років надає Україні фінансову допомогу у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Протягом 2004–2009 років через громадську організацію «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД» було впроваджено програму «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні», бюджет якої становив 98 млн доларів США.

З серпня 2007 р. впроваджується грант 6 раунду Глобального фонду з бюджетом 136 млн доларів США. Основними реципієнтами за цим грантом є дві громадські організації — «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» та «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ».

Програма має переважно профілактичний напрям діяльності на роботу з уразливими щодо інфікування ВІЛ груп населення, а також містить компонент забезпечення доступу до лікування, надання психологічно-соціальної підтримки та догляду для людей, які живуть з ВІЛ.

З січня 2011 р. розпочалася програма, направлена на протидію поширенню туберкульозу, яка впроваджуватиметься протягом 5 років через фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». Бюджет — більше 92 млн доларів США.

Грант буде спрямований на розвиток сучасної мережі з лабораторної діагностики туберкульозу, підвищення якості медичних послуг щодо діагностики та лікування для уразливих груп населення, діагностику та лікування хворих на поєднанні з ВІЛ-інфекцією форми туберкульозу, розвиток інформаційної кампанії для соціальної мобілізації суспільства для боротьби із туберкульозом.