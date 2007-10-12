Іноземці на українцях тестують ліки

При цьому грошей людям не платять, на відміну від американців чи європейців. Вони вигідні бізнесменам. Без цієї процедури препарат не зареєструють.

Близько ста проведених досліджень щороку, понад десять заборонених досліджень щороку. Для фармацевтичної компанії вони коштують від 800 тисяч доларів до десятків мільйонів. Фаз у дослідженні чотири. Перша – найнебезпечніша.

Володимир Завадний, представник компанії-посередника при організації клінічних досліджень: "В Україні проводилися перші фази. Вони проводилися в Чернівцях і в Харкові. Це досить важкі дослідження, які вимагають юнітів першої фази, спеціально обладнаних реанімаційними палатами".

Для українців участь у таких дослідженнях часто — остання надія, іноді — спосіб зекономити гроші. Нерідко разом з препаратом, який досліджується, людей забезпечують іншим, уже перевіреним, але недоступним. Як правило, в Україні піддослідних просто "добирають", коли не вистачило в Європі чи Америці.

Володимир Мальцев, начальник відділу координації клінічних досліджень лікарських засобів Держфармцентру України: "Ми проводимо дослідження, які одночасно проходять в Європі, Америці та Азії".

Обов’язкова умова такого дослідження — пацієнти мають бути застраховані. Вартість поліса залежить від багатьох факторів, проте у середньому — тисяча євро.

ICTV