У Київраді заборонили палити на робочих місцях

Секретар Київради Олесь Довгий заборонив куріння тютюнових виробів на робочих місцях, у всіх будівлях секретаріату Київради і на сходах адміністративної будівлі на вул. Хрещатик, 36 (за винятком спеціально відведених для цього місць).

Відповідне розпорядження підписане 24 вересня 2007 року.

Довгий доручив Управлінню матеріально-технічного і комп`ютерного забезпечення Київради секретаріату Київради облаштувати спеціальні місця для куріння у відповідних туалетних кімнатах, а також розмістити наочну інформацію про розташування спеціальних місць для куріння.

До порушників застосовуватимуть відповідні стягнення.

Сегодня