У Київраді заборонили палити на робочих місцях
12:01, 12 жовтня 2007Країна
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Розпорядження підписане 24 вересня
Секретар Київради Олесь Довгий заборонив куріння тютюнових виробів на робочих місцях, у всіх будівлях секретаріату Київради і на сходах адміністративної будівлі на вул. Хрещатик, 36 (за винятком спеціально відведених для цього місць).
Відповідне розпорядження підписане 24 вересня 2007 року.
Довгий доручив Управлінню матеріально-технічного і комп`ютерного забезпечення Київради секретаріату Київради облаштувати спеціальні місця для куріння у відповідних туалетних кімнатах, а також розмістити наочну інформацію про розташування спеціальних місць для куріння.
До порушників застосовуватимуть відповідні стягнення.
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